Google работает над медицинским предложением Health
Компания Google работает над приложением Google Health, которое на данный момент ещё официально не анонсировано. Новое приложение будет выполнять роль медицинской карты пользователя с возможностью синхронизировать его с медицинскими учреждениями, которые посещает пользователь.
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В Google Health будет идти учёт всех анализов, снимков, получаемых пользователем, также он сможет пересылать их собственному специалисту. Приложение можно будет связать с Google Fit.
Конечно, даже в случае успешной реализации такого проекта, он не очень быстро будет набирать популярность, так как во многих странах СНГ уже имеются государственные электронные приложения для взаимодействия с медицинскими учреждениями. В связи с этим не все медицинские учреждения сочтут нужным подключать к своей системе приложение от Google.
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На данный момент Google Health находится на этапе тестирования и даже не анонсировался компанией.
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