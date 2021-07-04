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Компания Google работает над приложением Google Health, которое на данный момент ещё официально не анонсировано. Новое приложение будет выполнять роль медицинской карты пользователя с возможностью синхронизировать его с медицинскими учреждениями, которые посещает пользователь.

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В Google Health будет идти учёт всех анализов, снимков, получаемых пользователем, также он сможет пересылать их собственному специалисту. Приложение можно будет связать с Google Fit.

Конечно, даже в случае успешной реализации такого проекта, он не очень быстро будет набирать популярность, так как во многих странах СНГ уже имеются государственные электронные приложения для взаимодействия с медицинскими учреждениями. В связи с этим не все медицинские учреждения сочтут нужным подключать к своей системе приложение от Google.

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На данный момент Google Health находится на этапе тестирования и даже не анонсировался компанией.