Сооснователь Rockstar Games и автор серии GTA основал новую студию
Дэн Хаузер, являющийся сооснователем Rockstar Games, сценаристом серий GTA и RDR, в том числе последних частей(GTA V, RDR2), основал новую студию в Великобритании под названием Absurd Ventures In Games.
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Студия официально не предстала перед публикой, но уже зарегистрирована. В основной деятельности компании указано, что она будет заниматься разработкой развлекательного программного обеспечения, а Генеральным Директором будет сам Дэн Хаузер. Возможно, разработчик решил попробовать себя в чём-то новом или просто продолжит создавать игры.
В марте 2020 года Дэн Хаузер заявил об уходе с Rockstar Games, официальная причина такого решения неизвестна. На фоне такой новости стоимость акций издательства Take-Two Interactive, работающего с Rockstar Games, резко начала снижаться. Игры, подарившие славу студии, так или иначе были разработаны Дэном, будь он в роли сценариста или их продюсера, зачастую он брал на себя обе должности.
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