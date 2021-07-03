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Украинец украл у Microsoft 10 миллионов долларов с помощью подарочных карт Xbox

Уязвимость заключалась в подарочных картах Xbox.
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Украинец Владимир Квашук, работавший в Microsoft с 2017 года, занимался тестированием инфраструктур Xbox. Основной задачей отдела было искать проблемы в интернет-магазине Xbox, что позволило сотруднику сколотить на этом состояние, правда, не очень легально.

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Рабочая карта Microsoft позволяла Владимиру совершать неограниченное количество покупок без учёта транзакций, но такие платежи система опознавала как тест, поэтому получить настоящий товар было нельзя. Однако в какой-то момент тестировщик понял, что при тестовой покупке подарочных карт Xbox, ему приходили настоящие коды, которыми можно было воспользоваться.

Находчивость Владимира позволила всего за два года сгенерировать 152 тысяч подарочных карт на эквивалент 10 - 100 долларов, которые он перепродавал. Чтобы ускорить этот процесс, тестировщик даже создал специальное приложение, где всего лишь нужно было выбрать количество карт и их номинал. В целях собственной безопасности сотрудник пользовался учётными записями коллег, а все действия выполнял под VPN.

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Жадность подвела Владимира, и Microsoft обратилась к Федеральному Бюро Расследований, чтобы они проверили их догадки. В ходе обыска дома Владимира у него нашли криптокошельки и черновики, где он расписывал куда потратит ворованные деньги. На тот момент во владениях новоиспечённого миллионера был особняк у за 1.6 миллионов долларов, а в его планах было приобрести особняк за 4 миллиона долларов, яхту и гидросамолёт.

Владимир был арестован и хоть он не признаёт свою вину, отбывать ему срок придётся вплоть до 2027. Также компания требует от него вернуть 8.3 миллиона долларов, в случае невыполнения этого требования, его экстрадируют обратно в Украину.

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Битва Супер-кулеров или скажи AIO - нет
Red Cat
08:52
С этими миллионами он будет спокойно тут жить и процветать 😂 Ещё и депутатом станет .
Украинец украл у Microsoft 10 миллионов долларов с помощью подарочных карт Xbox
FireLine
08:52
Смеемся потому что страна большая, но вся разворована опг озеро. Не такого величия родины я жду. Отсталые процессоры пусть восхваляются тупыми ватниками.
Российские процессоры Байкал перейдут на 6-нм техпроцесс, а саму компанию продадут за $40-80 млн
Clocker_F1
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хорошо - пусть будут моими, да эти модели мне нравятся, я про ваш хит парад ведь ничего не пишу. Давайте не будем это здесь обсуждать.
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