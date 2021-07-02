Издатель инди-игр раскритиковал политику Sony по продвижению игр
Иэн Гарнер, сооснователь издательства инди-игр Neon Doctrine, раскритиковал в своём Twitter компанию Sony за их политику продвижения игр. Издатель подбирал слова аккуратно, видимо, не желая навредить своему же издательству, но подметил, что речь идёт не о Xbox и не о Nintendo.
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По словам Гарнера, процесс одобрения игр достаточно муторный, а после их релиза возможности разработчиков по самостоятельному управлению продуктом урезаны, для всего нужно просить разрешение. Также он добавил, что за рекламу игры в блогах и трейлерах отвечает менеджер, с которым иногда попросту невозможно связаться или узнать вообще какую-либо информацию о нём.
В PlayStation Store Гарнер тоже видит недостатки. Так при релизе игре нельзя устраивать скидки, а чтобы попасть в ближайшую распродажу, необходимо получить разрешение от Sony. Если же Вы хотите увидеть свой проект на главной странице магазина, необходимо выложить 25 000 долларов.
Другие разработчики поддержали слова Гарнера, добавив что политика Sony касаемо инди-студий слишком ограничивает создателей игр.
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