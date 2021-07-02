Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Издатель инди-игр раскритиковал политику Sony по продвижению игр

Издатель говорил о Sony не напрямую, но уточнил, что речь не о Xbox и не о Nintendo.
[ ] для раздела Блоги
+
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Иэн Гарнер, сооснователь издательства инди-игр Neon Doctrine, раскритиковал в своём Twitter компанию Sony за их политику продвижения игр. Издатель подбирал слова аккуратно, видимо, не желая навредить своему же издательству, но подметил, что речь идёт не о Xbox и не о Nintendo.

реклама

По словам Гарнера, процесс одобрения игр достаточно муторный, а после их релиза возможности разработчиков по самостоятельному управлению продуктом урезаны, для всего нужно просить разрешение. Также он добавил, что за рекламу игры в блогах и трейлерах отвечает менеджер, с которым иногда попросту невозможно связаться или узнать вообще какую-либо информацию о нём.

В PlayStation Store Гарнер тоже видит недостатки. Так при релизе игре нельзя устраивать скидки, а чтобы попасть в ближайшую распродажу, необходимо получить разрешение от Sony. Если же Вы хотите увидеть свой проект на главной странице магазина, необходимо выложить 25 000 долларов.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Другие разработчики поддержали слова Гарнера, добавив что политика Sony касаемо инди-студий слишком ограничивает создателей игр.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony playstation
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
3
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
9
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
23
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
7
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
11
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
8
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
17

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 23
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
169
Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
71
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
39
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
40
Казахстан ввёл налог на майнеров, вызвавший опасения у китайских фермеров
36
Дорогущие коллекционки S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в России раскупили по предзаказам менее чем за день
47
Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
40
Суперкомпьютер Илона Маска предположительно сможет майнить Эфира на 325 000 долларов в сутки
7
GeForce RTX 3070 Ti в магазинах РФ стоит дешевле 100 000 р, а цена GeForce RTX 2060 упала в 2 раза
39
Цена физической копии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl составит от 2 490 до 30 000 рублей
23
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 дешевеют на 230-1 000 евро из-за низкого спроса
31
Из-за обвала рынка криптовалют видеокарты GeForce RTX 3090 доступны со скидкой до 146 000 рублей
17
NVIDIA готовит режим Ultra Quality для DLSS версии 2.2.9.0
12
На YouTube-канале Dead Space сменился логотип, фанаты серии надеются на скорый анонс новой части
9
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 опустились до 100 тысяч рублей, а на 3060 - до 65 тысяч рублей
14
Авторы Diablo IV в подробностях рассказали о системе кастомизации персонажей, снабдив отчёт роликами и скриншотами
3
Роскомнадзор попросил предприятия сообщить об использовании Nord VPN, ExpressVPN и других сервисов
51
Встроенная графика AMD Ryzen 7 5750G приблизилась к Radeon RX 560 в первом тесте
47
Совершен первый междугородний перелет на автомобиле
20
Биткоин рухнул на $3000 за сутки, а эксперты РБК ожидают роста криптовалюты до $47 000
14

Популярные статьи

Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
119
10 самых крутых игр, которые можно было бесплатно получить на раздачах магазина Epic Games
20
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
58
Купить ключ к Windows 10 Pro на распродаже уже можно за $8,41
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
131
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
9
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
3
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
11

Сейчас обсуждают

Renegade1979
05:40
Будет оно лучше или нет, целиком зависит от размера дисплея. Если он огромный, там надо 4К. А если он 22" то и нахрен не впало всякое там 4К. К сожалению у владельцев современных телевизеров, также из...
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
ATHLON
05:26
Написал бы просто - смерть всему хохляцкому!
Предзаказ «ультимативного» физического издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в России обойдётся почти в 30 тысяч рублей
Renegade1979
05:20
Больше нравится Neverwinter Nights 2, там сразу видно что делали авторы Planescape: Torment, Drakensang пара игр, и еще KoTOR II, где куча аппетитных в стиле биоваров компаньонш, и ни одну нельзя рома...
Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
x.7
05:18
В 1080р использовать красное мыло да еще и с такой графикой это жесть. Видимо, чтобы глаза окончательно вытекли. Все эти технологии годятся только для 4к, потому что 4к даже с красным мылом будет лучш...
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
x.7
05:13
Как было с 1 гигахэша у среднестатистического майнера 140-150к в месяц, так и осталось. Кто куда падает непонятно. Обычным людям такие даже такие цифры заработка и не снились. Видимо новость для того,...
Доходы майнеров Эфириума продолжают падать – в июне фермеры потеряли больше $1 миллиарда
ATHLON
05:11
Чё, пацаны, АМД?
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
pornbuild
04:58
Вот нормальный же человек, когда не про политику несешь!
Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
Eugeniy Petrosyan
04:56
Нанять сто разно язычных человек не могут для тестов, а людей для прослушивания могут. Гениально
Google признали факт записи разговоров голосовым ассистентом
VictoR_VK
04:48
Видимо тебя еще не было на свете, карта конца 90х годов
В сети появился ролик с видеокартой на графических процессорах Voodoo 3 и PowerVR
Руслан Хасаев
04:47
как всегда шляпа .
11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем