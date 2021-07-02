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Иэн Гарнер, сооснователь издательства инди-игр Neon Doctrine, раскритиковал в своём Twitter компанию Sony за их политику продвижения игр. Издатель подбирал слова аккуратно, видимо, не желая навредить своему же издательству, но подметил, что речь идёт не о Xbox и не о Nintendo.

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По словам Гарнера, процесс одобрения игр достаточно муторный, а после их релиза возможности разработчиков по самостоятельному управлению продуктом урезаны, для всего нужно просить разрешение. Также он добавил, что за рекламу игры в блогах и трейлерах отвечает менеджер, с которым иногда попросту невозможно связаться или узнать вообще какую-либо информацию о нём.

В PlayStation Store Гарнер тоже видит недостатки. Так при релизе игре нельзя устраивать скидки, а чтобы попасть в ближайшую распродажу, необходимо получить разрешение от Sony. Если же Вы хотите увидеть свой проект на главной странице магазина, необходимо выложить 25 000 долларов.

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Другие разработчики поддержали слова Гарнера, добавив что политика Sony касаемо инди-студий слишком ограничивает создателей игр.