Google признали факт записи разговоров голосовым ассистентом
Во время закрытого слушания с правительственной комиссией Индии, представители Google сообщили, что их голосовой ассистент записывает разговоры даже когда он не активирован. Если запись разговора после активации ассистента фразой "Okay, Google" можно назвать чем-то обычным, то вот скрытая прослушка пользователей - нет.
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Google объясняет такие действия тем, что сотрудники компании прослушивают разговоры и анализируют данные, тем самым улучшая голосового помощника. При этом так называемые "деликатные разговоры" сотрудники не прослушивают, правда, непонятно как их отличают от обычных.
Стоит отметить, что исходя из пользовательского соглашения, голосовой помощник может случайно записать разговор, если услышит похожий звук на команду активации.
Неизвестно что предпримет правительство Индии, но некоторые индийские политики уже высказывались против такого рода прослушки, ведь это может предоставить доступ к конфиденциальной информации пользователя.
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