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Бывшие сотрудники Google Шридар Рамсавами и Вивек Рагунатан, оба связанные с рекламным бизнесом компании, основали свой поисковик под названием Neeva. В 2020 году Шридар, занимающий пост главы рекламного бизнеса Google, высказался о том, что менеджеры в погоне за "рекламными деньгами", совсем забыли о конечном качестве продукта.

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Neeva представляет из себя платный поисковик, где, по заявлению разработчиков, нет рекламы и слежки, а все собирающие информацию о пользователе трекеры блокируются. Команда разработчиков Neeva состоит из шестидесяти человек, причём 30 процентов команды ранее работали в Google, но ушли оттуда по какой-то из причин.

Цена подписки на поисковик составляет 5 долларов, первые три месяца пользователь может тестировать продукт бесплатно. При разработке поисковика создатели следовали убеждению: «Если Вы не платите за продукт - Вы и есть продукт»

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На данный момент проект привлёк уже 77.5 миллионов долларов.