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Пивоварня Heineken разработала робота по доставке холодного пива

Робот получил название Beer Outdoor Transporter.
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Нидерландская пивоварня Heineken разработала робота под названием Beer Outdoor Transporter(B.O.T.), цель которого - доставка холодного пива в жару. На демонстрационном видео видно как робот следует за свои хозяином по движению его руки.

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Конструкция робота максимально простая и представляет из себя передвижной холодильник, в который вмещается 12 банок пива Heineken. Робот также подчиняется командам, отправляемым со специального приложения. Предполагается, что его можно будет установить на смартфоны Samsung Galaxy. Также Beer Outdoor Transporter может общаться с человеком, но в каких именно целях это может пригодится на видео не показывается, впрочем, это не самый важный функционал для передвижного холодильника с 12 банками пива.

К сожалению, Beer Outdoor Transporter не поступит в официальную продажу, однако компания разыграет 1 июля двадцать роботов среди жителей Соединённых Штатов Америки.

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