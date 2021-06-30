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В ассортименте российского магазина "М.Видео" появились предзаказы физических копий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Всего имеется три издания из обещанных четырёх, цена которых начинается от 2 490 рублей до 29 990 рублей, каждый из них имеет собственные тематические коллекционные предметы.

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Издание «Стандартное»

Самое первое издание представляет из себя набор стикеров, коллекционный пропуск в Зону, стилбук для физической копии игры и письмо от GSC Game World. Стоимость такого набора составляет 2 490 рублей.

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Издание «Коллекционное»

Коллекционное издание состоит из предметов прошлого набора с изменённым дизайном стилбука, а также организационными нашивками, жетонам, брелком с мультитулом, постером, картой Зоны и фигуркой сталкера, держащего в руках артефакт. Стоимость такого набора 14 990 рублей.

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Издание «Ультимативное»

Ультимативное издание также состоит из предметов прошлых изданий, к ним прилагается полноценный рюкзак и контейнер-лампа с артефактом. За такой придётся отдать 29 990 рублей, но на данный момент он отсутствует в наличии.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl намечается на 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox, игра также войдёт в подписку Xbox Game Pass.