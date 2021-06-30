Apple запустили украиноязычную службу поддержки
Не так давно в Украине вступил закон, обязывающий все компании вести обслуживание на государственном языке и только по желанию клиента переходить на другой. Не желающие получить штраф организации стали соответствовать этому юридическому требованию и, по всей видимости, Apple тоже, хотя их к этому никто не принуждал.
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Две недели назад при звонке в службу поддержку Apple предупреждение о записи звонка стало воспроизводиться на украинском языке, перед этим компания добавила поддержку украинского языка на своём официальном сайте.
И этим Apple не ограничились, теперь при общении со службой поддержки Apple сотрудники будут говорить на украинском языке, до этого они вели диалог на русском языке для жителей СНГ и английском для жителей Америки или Европейских стран.
В планах компании основать своё представительство в Киеве, так что, скорее всего, всё эти действия - простая подготовка к освоению нового для них рынка.
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