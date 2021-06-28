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Xbox представила тематические геймпады к сериалу Космический джем: Новое поколение

Известна их цена и дата выхода в продажу.
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Xbox представила три новых геймпада, посвящённых предстоящему фильму "Космический джем: Новое поколение". Геймпады имеют три расцветки с миксом двух цветов: фиолетовый и чёрный, оранжевый и голубой, чёрный и бирюзовый.

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Геймпады получат ценник в 70 долларов и будут выпущены через три дня после выхода фильма на экраны кинотеатров - 18 июля. Хотя стоимость для кого-то может показаться неоправданной, возможно, оно так и есть, стоит отметить, что почти все кастомные геймпады для консолей стоят таких денег, если не больше.

В самом фильме рассказывается как популярный баскетболист Леброн Джеймс вместе со своим сыном, желающим стать разработчиком видеоигр, попадают в ловушку киберпространства. И, чтобы выбраться оттуда, им необходимо привести к победе в матче мультипликационных персонажей из серии "Весёлые мелодии", против которых сыграют звёзды американского баскетбола. Фильм выйдет в прокат 15 июля.

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