Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
Блогер Дмитрий Пучков, он же "Гоблин" и бывший старший лейтенант полиции, назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl "нацистскими тварями". Также блогер припомнил как основатель GSC Game World Сергей Григорович принимал участие в киевских протестах 2013-2014 года на Майдане.
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Свою точку зрения Дмитрий не объяснил, сказав лишь то, что речь идёт об "существах, поддерживающих нацизм". В комментариях к видео мнение подписчиков канала разделилось на два лагеря, первый - осуждает слова блогера, второй - поддерживает.
При этом среди сторонников проукраинских настроений мнение к игре тоже неоднозначное, так как они отказываются давать интервью украинскими изданиям, но допустили российского исполнителя Моргенштерна к предварительному тестированию S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl. Некоторые украинские пользователи Twitter вовсе возмущены, что в названии игры слово Chernobyl происходит от русского, а не украинского языка.
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