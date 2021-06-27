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Другое

Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами

Своё мнение объяснить он не смог.
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Блогер Дмитрий Пучков, он же "Гоблин" и бывший старший лейтенант полиции, назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl "нацистскими тварями". Также блогер припомнил как основатель GSC Game World Сергей Григорович принимал участие в киевских протестах 2013-2014 года на Майдане.

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Свою точку зрения Дмитрий не объяснил, сказав лишь то, что речь идёт об "существах, поддерживающих нацизм". В комментариях к видео мнение подписчиков канала разделилось на два лагеря, первый - осуждает слова блогера, второй - поддерживает.

При этом среди сторонников проукраинских настроений мнение к игре тоже неоднозначное, так как они отказываются давать интервью украинскими изданиям, но допустили российского исполнителя Моргенштерна к предварительному тестированию S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl. Некоторые украинские пользователи Twitter вовсе возмущены, что в названии игры слово Chernobyl происходит от русского, а не украинского языка.

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gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2 stalker 2 stalker s.t.a.l.k.e.r. gsc s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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Евген Матвиец
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ахахах
18:59
зелёный он бывший клоун и в президенты негодится,но это выбор Украинского народа
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
Kasyan
18:57
Ага конечно "прекращена" кури матчасть, она поддерживается параллельно с Win 8.1, только они платные, но уже есть лазейка! Все текущие карты Нвидиа и AMD поддерживаются Windows 7. https://overclockers...
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Ddosovich
18:55
Вы че маскали не любите царя своего?
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
wolfire
18:55
конкретно эти чуваки 60% от разработки точно, если учитывать что в нормальных играх уходит около 40% на раскрутку
Глава CD Projekt считает Cyberpunk 2077 стабильной, но пока не готов назвать сроки выхода дополнений
wolfire
18:54
сюжет реально стрёмный, нет динамики, персонажи вялые лохастые
Глава CD Projekt считает Cyberpunk 2077 стабильной, но пока не готов назвать сроки выхода дополнений
wolfire
18:54
потому что не надо было делать по никому не нужной настолке в которую никто никогда не играел и не знает, а сделать нормально всё с нормальным сюжетом
Глава CD Projekt считает Cyberpunk 2077 стабильной, но пока не готов назвать сроки выхода дополнений
b00german
18:53
Путинский холуй хуже украинской свиньи
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
Svarr51
18:53
Сейчас этот стецевский спермоглот методичку обновит и придет )))))
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
x.7
18:52
Есть другое отличие, для работы быстрой зарядки нужны аккумуляторы и конденсаторы на электрозаправке, которые надо где-то располагать и охлаждать. А для большого числа одновременно работающих зарядок ...
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