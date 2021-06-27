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Sony объявили о начале акции "Предложение на выходные", по которой некоторые эксклюзивные игры PlayStation будут продаваться со значительной скидкой в 33 процента от полной стоимости.

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Так вышедшая 30 апреля этого года игра Returnal от финской студии Housemarque на PlayStation 5, получившая достаточную огласку, но не устроившая фанатов из-за главной героини с неженственными чертами лица, что сделали явно в угоду пролиберальных сообществ, продаётся всего за 4 124 рубля, без скидки игра стоит 5 499 рублей. Хотя эти суммы для ПК геймеров кажутся большими, тем более всегда есть возможность скачать игру за бесплатно, из-за отсутствия пиратства на консолях для владельцев PlayStation это действительно выгодное предложение.

Ознакомится с полным списком тайтлов, принявших участие в акционном предложении можно по этой ссылке. Акция продлится до конца выходных, то есть до 29 июня.