Windows 11 не будет поддерживать выпущенные раньше 2017 года процессоры
Анонсированная Windows 11 вызвала ажиотаж в сети, хотя сама по себе является неконечной версией новой операционной системы. В ней также будет сделан курс на оптимизацию системы, так, например, Windows 11 занимает на 40 процентов меньше дискового пространства по сравнению с той же Windows 10.
реклама
Также в операционной системе будет убрана поддержка всего старого, в том числе браузеров и, как оказалось, процессоров тоже. Так в случае с Intel для работы Windows 11 необходим процессор восьмого поколения и выше, это означает, что пользователи с построенными CPU на базе Celeron, Pentium и Xeon не будут поддерживать операционную систему.
При этом в минимальных системных требованиях указано, что для установки Windows 11 необходим CPU с тактовой частотой 1ГГц, 4GB ОЗУ и GPU с поддержкой DirectX 12. Если бы эти требования были реальными, то операционная система запускалась бы и на устарелых Intel Core 2 Duo.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила