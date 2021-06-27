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Анонсированная Windows 11 вызвала ажиотаж в сети, хотя сама по себе является неконечной версией новой операционной системы. В ней также будет сделан курс на оптимизацию системы, так, например, Windows 11 занимает на 40 процентов меньше дискового пространства по сравнению с той же Windows 10.

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Также в операционной системе будет убрана поддержка всего старого, в том числе браузеров и, как оказалось, процессоров тоже. Так в случае с Intel для работы Windows 11 необходим процессор восьмого поколения и выше, это означает, что пользователи с построенными CPU на базе Celeron, Pentium и Xeon не будут поддерживать операционную систему.

При этом в минимальных системных требованиях указано, что для установки Windows 11 необходим CPU с тактовой частотой 1ГГц, 4GB ОЗУ и GPU с поддержкой DirectX 12. Если бы эти требования были реальными, то операционная система запускалась бы и на устарелых Intel Core 2 Duo.