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Вышедшая 7 мая Resident Evil 8: Village собрала положительные отзывы на Metacritic как от игроков(8.6 баллов 10), так и от критиков(83 балла из 100). В особенности игрокам понравился образ вампирши Димитреску, на которую позже появилось множество косплеев.

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Подарившая образ Димитреску актриса Хелена Манковская призналась, что не является фанаткой серии Resident Evil, так как боится хоррор-игр. Однако в Resident Evil 8: Village она всё-таки поиграла, но вместе с братом.

Хелена была моделью для лица Димитреску, что насчёт тела - есть сомнения, так как для этого нужен отдельный опыт, которого у актрисы не было. Вполне возможно, что компания использовала двух актёров, но основной была Хелена, ставшая лицом персонажа из игры.

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Актриса добавила, что представляла Димитреску как мать, а не вампиршу. И не ожидала, что эта "роль" принёс для неё столько эмоций. При этом Хелена не жалеет о таком опыте, сравнивая игровое сообщество с большой семьёй.