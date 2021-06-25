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Microsoft вернётся к старой политике возврата средств за Cyberpunk 2077

А глава CD Projekt Red считает, что игра имеет "удовлетворительный вид"
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В связи с проблемным стартом Cyberpunk 2077, такие компании как Microsoft и Sony изменили свою политику по поводу возврата средств за игру, сделав её более доступной для пользователей. Однако Microsoft заявили, что уже 6 июля они вернутся к старой политике, что усложнит возврат средств за игру.

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Стоит отметить, что главный конкурент Xbox - Sony, сделал это ещё раньше, а недавно даже вернул Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, несмотря на оставшиеся проблемы со стабильностью игры на PlayStation 4.

По мнению, генерального директора CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 после ввода патчей, стал более стабильный и имеет "удовлетворительный вид". На данный момент над доработкой игры работают 600 разработчиков. Для сравнения: над The Witcher: Monster Slayer трудятся всего 50 разработчиков, а над карточной игрой "Гвинт" более ста. Остальные сотрудники компании работают над развитием франшиз студии, их всего две - The Witcher и Cyberpunk.

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