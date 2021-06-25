В Steam введут ограничения по смене региона
В Twitter профиле авторитетного ресурса Steam Database появилось объявление, в котором говорится об ограничении на смену региона. Теперь изменить свой регион пользователи могут с интервалом в три месяца.
реклама
Таким образом компания желает бороться с людьми, меняющими регион для покупки игр по сниженной стоимости. Среди любителей скидок был актуален регион "Аргентина", где цены были ниже чем в других странах. Возможно, введено правило было в связи со стартующей распродажей.
По мнению пользователей, это нововведении чревато отразится на совместных играх с друзьями из других стран, так как на количестве махинаций ограничения почти не повлияют, а вот региональные блокировки могут создать проблемы при игре с друзьями из разных регионов
Похожее ограничение было введено на некоторое время летом 2020. Тогда при смене региона было необходимо совершить покупку, которая будет оплачена в местной валюте выбранного региона.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила