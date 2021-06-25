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В Twitter профиле авторитетного ресурса Steam Database появилось объявление, в котором говорится об ограничении на смену региона. Теперь изменить свой регион пользователи могут с интервалом в три месяца.

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Таким образом компания желает бороться с людьми, меняющими регион для покупки игр по сниженной стоимости. Среди любителей скидок был актуален регион "Аргентина", где цены были ниже чем в других странах. Возможно, введено правило было в связи со стартующей распродажей.

По мнению пользователей, это нововведении чревато отразится на совместных играх с друзьями из других стран, так как на количестве махинаций ограничения почти не повлияют, а вот региональные блокировки могут создать проблемы при игре с друзьями из разных регионов

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Похожее ограничение было введено на некоторое время летом 2020. Тогда при смене региона было необходимо совершить покупку, которая будет оплачена в местной валюте выбранного региона.