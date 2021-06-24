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Пиар-Менеджер GSC Game World Захар Бочаров поделился подробностями о предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. В новой части будет 64-километривая открытая и бесшовная Зона, состоящая из старых и новых локаций. Причём перемещаться на транспорте нельзя будет, а возможность быстрого перехода по локациям вернётся, но в другой форме, то есть, не через проводников.

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Разработчик также подметил, что игроки не заметили самую главную подсказку на новый сюжет в трейлере игры. Речь идёт о той ситуации на крыше здания в Припяти, где главный герой ведёт диалог с неким "незнакомцем". Захар добавил, что когда игроки поймут о чём речь, они будут в шоке также, как со сценой на пляже в Death Stranding.

Игра по-прежнему будет поддерживаться на ПК, но также войдёт в Xbox Game Pass из-за сотрудничества с Microsoft. Разработчик уверяет, что GSC Game World не забыли о "своих корнях", ведь все прошлые части S.T.A.L.K.E.R. были выпущены именно на ПК.