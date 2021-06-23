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В апреле этого года президент Activision Blizzard Бобби Котик добровольно согласился подписать контракт на срок два года(до 2023 года), по условиям которого его зарплата будет урезана вдвое, однако сумма премий и других бонусных выплат увеличится.

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Инвесторов компании не устроило такое решение и 54 процентов из них проголосовали за то, чтобы сохранить Бобби Котику прежнюю зарплату с прежней системой премирования. И хотя этот процесс задержал выплату премий президенту компании на целые две недели, он всё-таки получит свои 155 миллионов долларов. Сами инвесторы считают проблему актуальной.

Несмотря на то, что премии Бобби Котика действительно чрезмерно большие, так за 2020 год он получил 200 миллионов долларов на фоне массовых сокращений, вместе с ними растёт и капитализация компании. Считается, что под руководством Бобби Котика инвесторы увеличили свои доходы в 81 раз, а капитализация Activision Blizzard выросла в десятки раз.