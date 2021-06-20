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Издатель astragon Entertainment запустил ранний доступ симулятора полицейского Соединённых Штатов Америки Police Simulator: Patrol Officers, где игроку предстоит ощутить роль сотрудника американской полиции. Игра поддерживается немецкой компанией FilmFernsehFonds Bayern, спонсирующей фильмы.

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В игре доступны 8 персонажей разного пола и расы, которые патрулируют район Норт-Пойнт в вымышленном мегаполисе. Задача игры - успешно завершать дежурства, по итогам которых даются звёзды, с помощью которых можно открыть новое оборудование, задачи и карты для патрулирования.

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По графике игра схожа с Grand Theft Auto V и немного обгоняет её по минимальным системным требованиям, а для комфортной игры хватит 16GB ОЗУ, GTX 1060 6GB и процессора i7-4790, более доступный аналог по мощности которому i3-10100F.

Police Simulator: Patrol Officers стоит 10 долларов и приобрести её можно в Steam по следующей ссылке.