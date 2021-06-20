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Анонсирование Battlefield 2042 привело к всплеску онлайна в Battlefield 4

EA пришлось увеличить количество серверов.
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Недавнее анонсирование Battlefield 2042, где сюжет задевает тематику мировых войн и экологических проблем в недалёком будущем, привело к ажиотажу вокруг Battlefield 4. Electronic Arts заметили активный рост онлайна в западных регионах Соединённых Штатов Америки, поэтому пришли к выводу увеличить количество серверов во избежание долгой загрузки игры.

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По мнению представителей Electronic Arts, возврат к тотальной войне в Battlefield 2042 напомнил игрокам о существовании Battlefield 4, куда массово грянули геймеры. В конце своего сообщения они добавили, что продолжат мониторить ситуацию вокруг их игры, вышедшей ещё в 2013 году.

Впервые игрокам удалось увидеть геймплейный трейлер Battlefield 2042 13 июня, тогда же были объявлены предварительные заказы игры и назначена дата выхода - 22 октября этого года. Игра будет доступна на всех актуальных платформах: ПК, Xbox, PlayStation. При этом на консолях нового поколения будут карты со 128 игроками, когда на прошлом поколении они ограничатся 64 игроками.

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