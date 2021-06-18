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Разработчики S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl поделились некоторыми подробностями о нововведениях в новой части, одно из которых можно увидеть в самом трейлере. Так был дан намёк на новую фракцию, которая фигурирует в трейлере. В игру вернут локацию из части "Чистое Небо", на ней в трейлере Скиф нашёл артефакт, похожий на "Слюда" из прошлых частей.

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S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl будет поддерживать мультиплеер и в отличие от прошлых частей, тут его реализуют в полной мере, иначе бы разработчики не стали добавлять скины. По заявлению пиар-менеджера GSC Game World Захара Бочарова, мультиплеер будет доступен чуть позже в виде бесплатного дополнения.

Выход S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl ожидается 28 апреля 2022 года, игра поддерживает такие платформы как ПК и консоли Xbox, также она войдёт в подписку Xbox Game Pass. Оформить предварительный заказ можно уже через официальный сайт, доступны 3 издания: Standart, Deluxe, Ultimate.