Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xbox выпустит холодильник в дизайне собственных консолей

Случится это к концу этого года..
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3070 Ti намного дешевле 100 тр</b> в Регарде
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

В качестве маркетингового хода Xbox выпустила перед релизом Xbox Series X/S три полноразмерных холодильника в стиле своей консоли и выслала два из них знаменитостям - рэперу Snoop Dogg и блогерше iJustine, третий же был разыгран среди пользователей. Казалось бы, обычная шутка, да вот нет - компания действительно анонсировала свой холодильник, правда, более миниатюрный, он получит название Xbox Mini Fridge и будет доступен абсолютно для всех.

Xbox Mini Fridge получит видоизменённый дизайн обыкновенной консоли нового поколения Xbox Series X/S, а также систему охлаждения и три отсека под банки с газировкой по 0.3 литра, что позволит хранить в общей сложности приблизительно до девяти банок.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Выход такого мини-холодильника состоится уже к новогодним праздникам, что насчёт стоимости - неизвестно. Если его функции будут ограничиваться охлаждением газировки, то вряд ли особый спрос этот продукт получит, хотя высокому ценнику это не помешает.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox xbox series x xbox series s xbox series xbox mini fridge
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
23
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
10
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
32
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
47
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
17
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
33

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 42
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 32
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 23
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
34
Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3060 уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 2060
21
Redmi Note 7, Mi 8 и другие 12 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат MIUI 12.5
14
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
64
ДНС продолжает разыскивать геймеров, которые смогли купить у них RTX 3070 Ti и 3080 Ti
49
Российские цены на антимайнерскую видеокарту GeForce RTX 3070 Ti упали на 50% за несколько дней
27
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
39
Эксперты: монету SHIBA INU ждет рост до 1$ к 2025 году
21
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
24
Китайские майнеры присматриваются к РФ и могут наводнить несколько регионов Биткоин-фермами
60
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
27
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
315
NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
13
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti продолжают дешеветь – цена упала на 50% с момента анонса
17
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
49
Курс Bitcoin взлетел после слов Маска и возможности оплачивать автомобили Tesla криптовалютой
97
За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году
79
Скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
104
Видеокарты продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT доступны со скидкой до 11 000 рублей
21
Расширенный геймплей Escape from Tarkov в локации «Улицы Таркова»
3

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
23
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
20
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
10
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
27

Сейчас обсуждают

Ацкий Сотона
04:37
Его я не мерял , про подобные исследования узнаете в интернете , кушайте .
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Denis Belokopytov
04:35
МММ сиськи на первой вкладке.... да и на второй...
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Ацкий Сотона
04:33
Так есть на w11 фича перемещения органов управления , и редакции стиля . Но вопрос - будет ли она в релизе , условного СП1.
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Алексей Мамаев
04:30
"GeForce RTX 3090 Ti. " мммм... что то новенькое)))
Видеокарты дешевеют на фоне низкого спроса – GeForce RTX 3080 доступны со скидкой 70 000 рублей
Denis Belokopytov
04:29
КПД Винды? О_о И как вы его намерили? Очень похоже на так тонко, что очень толсто....
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Чай с лимончиком
04:29
Однако жалобы есть. Но опять же, возможно на релизе этого не будет.
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Ацкий Сотона
04:28
У процессора или ОЗУ любого (начиная с бородатых пеньков и дюронов начала 2000х) , это для МП и накопителей модуль .
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Ацкий Сотона
04:25
Насколько помню их с 2015 года ставят , чуть не везде .
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
NONsens
04:21
Для чего нужен такой кулер, когда есть практически бесшумные на низких оборотах вентиляторы? Чисто попонтоваться компом, в котором что-нибудь сгорит через год-два?
Пассивный кулер Noctua NH-P1 поступил в продажу по цене 110 долларов
Ацкий Сотона
04:16
Многие не поймут , но идеал ноутов для меня были в свое время Клево и Саггеры , с 22" и десктопным железом , с нормальными СО и железом которое не перегревалось . А сейчас печально .
Спустя три года Razer выпускает новый ультратонкий 14-дюймовый ноутбук Blade с процессором AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем