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В качестве маркетингового хода Xbox выпустила перед релизом Xbox Series X/S три полноразмерных холодильника в стиле своей консоли и выслала два из них знаменитостям - рэперу Snoop Dogg и блогерше iJustine, третий же был разыгран среди пользователей. Казалось бы, обычная шутка, да вот нет - компания действительно анонсировала свой холодильник, правда, более миниатюрный, он получит название Xbox Mini Fridge и будет доступен абсолютно для всех.

Xbox Mini Fridge получит видоизменённый дизайн обыкновенной консоли нового поколения Xbox Series X/S, а также систему охлаждения и три отсека под банки с газировкой по 0.3 литра, что позволит хранить в общей сложности приблизительно до девяти банок.

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Выход такого мини-холодильника состоится уже к новогодним праздникам, что насчёт стоимости - неизвестно. Если его функции будут ограничиваться охлаждением газировки, то вряд ли особый спрос этот продукт получит, хотя высокому ценнику это не помешает.