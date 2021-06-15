Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на ожидание выхода Samsung Galaxy S21 FE в августе этого года, в интернете появились слухи об отмене смартфона, который должен стать удешевлённой версией Samsung Galaxy S21, стоимость флагмана начинается от 75 000 рублей. Считается, у компании из-за дефицита недостаточно компонентов для запуска серийного производства ещё одного смартфона линейки Samsung Galaxy S21, поэтому она отменила FE версию.

реклама

Samsung прокомментировали такую информацию, заявив, что пока ещё ничего не решили, так как продукт даже не выпущен, но ответ никак не опровергает появившуюся информацию об отмене смартфона. Пустившее соответствующие слухи об отмене Samsung Galaxy S21 FE издание ETNews удалило новость после официального комментария компании, что произошло явно небеспричинно.

Samsung Galaxy S21 попал в магазины 14 января этого года, а на выход Samsung Galaxy S21 FE пользователи рассчитывали в августе этого года.