Интернет-мем Doge продан за 4 миллиона долларов
Знаменитый интернет-мем, благодаря которому появилась любимая криптовалюта Илона Маска Dogecoin, был продан за 1696 монет Ethereum, что равняется 4 миллионам долларов. Мем продан в виде NFT-токена и является самым дорогих из выставленных на аукционы. Для сравнения, мем "девочка-катастрофа", где на фоне улыбающейся девочки горит дом, стоил всего полмиллиона долларов.
реклама
Свою популярность мем получил в 2013 году, когда владелица собаки породы сиба-ину выложила фотографию питомца в интернет с подписью в шрифте Comic Sans. Через некоторое время два программиста на основе мема создали собственную криптовалюту Dogecoin.
Специализирующийся на мемах журнал Know Your Meme в 2019 году признал Doge мемом десятилетия, а после его продажи один из главных редакторов сообщил, что именно этот мем достоин стать самым дорогим в истории NFT-мемов.
Изображённую на фотографии собаку звали Кабосу, она прожила 16 лет, что является достаточно хорошим показателем для такой породы.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила