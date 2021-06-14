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Знаменитый интернет-мем, благодаря которому появилась любимая криптовалюта Илона Маска Dogecoin, был продан за 1696 монет Ethereum, что равняется 4 миллионам долларов. Мем продан в виде NFT-токена и является самым дорогих из выставленных на аукционы. Для сравнения, мем "девочка-катастрофа", где на фоне улыбающейся девочки горит дом, стоил всего полмиллиона долларов.

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Свою популярность мем получил в 2013 году, когда владелица собаки породы сиба-ину выложила фотографию питомца в интернет с подписью в шрифте Comic Sans. Через некоторое время два программиста на основе мема создали собственную криптовалюту Dogecoin.

Специализирующийся на мемах журнал Know Your Meme в 2019 году признал Doge мемом десятилетия, а после его продажи один из главных редакторов сообщил, что именно этот мем достоин стать самым дорогим в истории NFT-мемов.

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Изображённую на фотографии собаку звали Кабосу, она прожила 16 лет, что является достаточно хорошим показателем для такой породы.