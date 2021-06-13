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На официальной презентации Xbox, запланированной 13 июня в 20:00, был показан геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Он начинается с возвращения Скифа, главного героя, в лагерь к приятелям, с которыми делится новостями и рассказом том, как он "спас много сталкерских жизней". Далее действия переходят в геймплей.

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Сама графика игры выглядит на достойном уровне, однако механика оружия, в том числе подбор предметов, сделан крайне нереалистичен, как и подрыв гранаты. После перехода на новую локацию была показана аномалия "воронка", куда угодила "плоть". Одна из сцен игры происходит на крыше здания, где главный герой говорит с неким "незнакомцем", которой пообещал охранять Зону за то, что она дала ему новую жизнь.

В конце Скиф прощается со сталкерами и на вопрос: "Куда ты теперь?" отвечает, что он выдвигается в Припять и ему нужно переговорить с ним, по всей видимости, речь о том самом незнакомце.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl может выйти 28 апреля 2022 года, а предварительные заказы станут доступны уже сегодня.