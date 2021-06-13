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Другое

На презентации Xbox показан геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Игра выйдет в следующем году, но предварительные заказы уже доступны.
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На официальной презентации Xbox, запланированной 13 июня в 20:00, был показан геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Он начинается с возвращения Скифа, главного героя, в лагерь к приятелям, с которыми делится новостями и рассказом том, как он "спас много сталкерских жизней". Далее действия переходят в геймплей.

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Сама графика игры выглядит на достойном уровне, однако механика оружия, в том числе подбор предметов, сделан крайне нереалистичен, как и подрыв гранаты. После перехода на новую локацию была показана аномалия "воронка", куда угодила "плоть". Одна из сцен игры происходит на крыше здания, где главный герой говорит с неким "незнакомцем", которой пообещал охранять Зону за то, что она дала ему новую жизнь.

В конце Скиф прощается со сталкерами и на вопрос: "Куда ты теперь?" отвечает, что он выдвигается в Припять и ему нужно переговорить с ним, по всей видимости, речь о том самом незнакомце.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl может выйти 28 апреля 2022 года, а предварительные заказы станут доступны уже сегодня.

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Теги

xbox xbox series x gsc game world xbox series s s.t.a.l.k.e.r. 2 s.t.a.l.k.e.r. gsc
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Alex
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dimkahon
21:48
В чем там первый ТЧ был разный? Как ни зайдешь на Кордон, так несется в уши: «Волк, фабрику зачистили, возвращаемся на исходные позиции..»)))
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Саня Крутой
21:48
Это питерская ОПГ ворует у тебя, идиот.
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
dimkahon
21:45
У тебя инфа есть прямиком от Яворского о сроках разработки? Может, ролик сляпали по быстрому за неделю до презентации.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Sergio Pro
21:42
Графа 2015 го
Премьера игрового процесса Battlefield 2042
dimkahon
21:42
Интересно, какого плана игровой процесс ты хотел бы увидеть в игре под названием «Сталкер»? Как в контре, чуть высунулся из-за угла и ты труп, начинай сначала? И тебя на компе с пада играть никто не з...
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Сан Саныч
21:42
Как хорошо , что я перестал играть. А для всего остального мне хватает gtx 650
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rulik
21:41
Странно что карты уже нихрена не приносят, а эти придурки их все равно держат
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Sergio Pro
21:41
Чел сайтом ошибся,тут не газ,а комплектующие пытаются впарить в 3 цены..
Немножко игрового процесса и дата выхода Age of Empires IV в свежем видеоролике
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