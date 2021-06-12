В Нидерландах подняли вопрос запрета Bitcoin и других криптовалют
Директор бюро экономического анализа Министерства Экономики Нидерланд Питер Хасекамп высказался о криптовалюте, предложив запретить её. По его мнению, ни одна из криптовалют не выполняют необходимые экономические функции: учёт, накопление, платёжное средство.
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При этом криптовалюту всё чаще используют в преступном мире из-за сложности в её контроле, что поспособствовало запретам в некоторых европейских странах. Последними словами в речи Питера была рекомендация к властям запретить добычу криптовалюты и все транзакции с ней, ведь так или иначе её обвал неизбежен, этими действиями правительство лишь убережёт деньги инвесторов.
В 2021 году из-за введения обязательного KYC-контроля("Знай своего клиента") транзакций криптобиржа Bitonic подала в суд на центробанк Нидерландов, посчитав это нарушением законов о конфиденциальности пользователей.
В 2018 году в Нидерландах уже была попытка запретить криптовалюту, однако Министр Финансов оказался против.
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