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Представитель Starlink сообщил, что их компания ведёт переговоры с авиакомпаниями, желая запустить собственный интернет в их самолётах. В прошлом году компания уже подавала заявление на тестирование интернета в пяти самолётах компании Gulfstream, после чего приступила к доработке своей технологии. За изготовление специальных антенн ответственны SpaceX.

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Особых изменений в конструкции антенн не будет, их лишь адаптируют под авиационную связь. И хотя компания уже занимается этим, ожидать старта Starlink в самолётах в течение ближайших нескольких лет не стоит.

За три года SpaceX успели запустить 1 800 антенн широкополосного интернета Starlink, что дало возможность начать поддержку широкополосного интернета в Северной Америке. По подсчётам компании, для его полноценного функционирования нужно хотя бы 4 400 антенн, такого результата они планируют добиться до 2024 года. Хотя высокой скоростью Starlink пока похвастаться не может, зато стабильные 100MB/s в городах с низкой температурой, где такие скорости считаются недостижимыми, выдаёт.