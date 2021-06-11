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Хакерам удалось получить доступ к корпоративной информации Electronic Arts, общий размер которой составил 780GB. Исходный код FIFA 21 и уже устаревшего движка Frostbite Engine, на котором разработали некоторые части Battlefield, также подвергся утечке. Сама компания подтвердила эту информацию.

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Полученные данные уже продаются в DarkNet и публиковать их в открытый доступ хакеры не планируют, по крайней мере, в ближайшее время. Electronic Arts заверили пользователей, что им не о чем волноваться: пользовательские данные останутся в безопасности, а на работу компании это никак не скажется. Впрочем, о том же заявляли CD Projekt Red, а недавно исходный код их игры Cyberpunk 2077 попал в общий доступ.

Компания не пошла на сотрудничество с хакерами и не замяла конфликт, положившись на оперативную работу правоохранительных органов. Сама "дыра", откуда просочилась информация, по словам представителей компании, устранена.