В Epic Games Store раздают шутер Control и подписку Discord Nitro
Epic Games Store продолжает баловать геймеров, раздавая актуальные AAA игры и не только. На этот раз каждый желающий может абсолютно бесплатно добавить в свою библиотеку магазина шутер Control, вышедший в августе 2019 года. Хотя игра достаточно короткая, она смогла заслужить положительные оценки как от критиков, так и от пользователей.
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Помимо этого геймеры могут забрать подписку Discord Nitro на 3 месяца, открывающую дополнительные возможности в мессенджере и дающую 2 серверных бустера. Чтобы забрать подписку, необходимо зайти в Epic Games Store, оформить заказ бесплатной подписки, после чего в течение 24 часов Вам придёт ссылка на почту, по которой можно активировать Discord Nitro на 3 месяца.
Правда, для этого необходимо ввести банковские данные, что автоматически активирует ежемесячную оплату подписки, от которой позже можно будет отказаться. Акция доступна только для тех, кто ещё ни разу не оформлял подписку.
Игра Control остаётся бесплатной до 17 июня(18:00 по МСК)
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