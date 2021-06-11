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Epic Games Store продолжает баловать геймеров, раздавая актуальные AAA игры и не только. На этот раз каждый желающий может абсолютно бесплатно добавить в свою библиотеку магазина шутер Control, вышедший в августе 2019 года. Хотя игра достаточно короткая, она смогла заслужить положительные оценки как от критиков, так и от пользователей.

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Помимо этого геймеры могут забрать подписку Discord Nitro на 3 месяца, открывающую дополнительные возможности в мессенджере и дающую 2 серверных бустера. Чтобы забрать подписку, необходимо зайти в Epic Games Store, оформить заказ бесплатной подписки, после чего в течение 24 часов Вам придёт ссылка на почту, по которой можно активировать Discord Nitro на 3 месяца.

Правда, для этого необходимо ввести банковские данные, что автоматически активирует ежемесячную оплату подписки, от которой позже можно будет отказаться. Акция доступна только для тех, кто ещё ни разу не оформлял подписку.

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Игра Control остаётся бесплатной до 17 июня(18:00 по МСК)