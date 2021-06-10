Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Хакерская группа Payload Bin, имевшая ранее название Babuk, сообщила о взломе CD Projekt Red ещё 9 февраля, тогда они грозились выложить исходные коды игр студии в случае отказа давать выкуп. Компания подтвердила эту информацию, но сообщила, что для волнений нет причин, так как все пользовательские данные останутся в безопасности.

реклама

На следующий день в открытый доступ попал исходный код карточной игры "Гвинт". Через два дня вся полученная хакерами информация была выставлена на аукцион, за неё хотели 7 миллионов долларов. Лот достаточно быстро был продан, за какую сумму - не известно.

Сейчас же в интернет попали данные компании, включая корпоративные документы, на 360GB, 161GB из них занимает исходный код Cyberpunk 2077, который можно объединить в один билд, правда, без послерелизных патчей.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

В корпоративных документах пользователи обнаружили, что подвергшийся в Китае цензуре контент Cyberpunk 2077 помечали маркировкой "Winnie the Pooh(Винни-Пух)". Связано это с тем, что главный персонаж мультфильма запрещён в Китае, так как его сравнивают с главой коммунистической партии.