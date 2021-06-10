Исходный код Cyberpunk 2077 попал в открытый доступ
Хакерская группа Payload Bin, имевшая ранее название Babuk, сообщила о взломе CD Projekt Red ещё 9 февраля, тогда они грозились выложить исходные коды игр студии в случае отказа давать выкуп. Компания подтвердила эту информацию, но сообщила, что для волнений нет причин, так как все пользовательские данные останутся в безопасности.
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На следующий день в открытый доступ попал исходный код карточной игры "Гвинт". Через два дня вся полученная хакерами информация была выставлена на аукцион, за неё хотели 7 миллионов долларов. Лот достаточно быстро был продан, за какую сумму - не известно.
Сейчас же в интернет попали данные компании, включая корпоративные документы, на 360GB, 161GB из них занимает исходный код Cyberpunk 2077, который можно объединить в один билд, правда, без послерелизных патчей.
В корпоративных документах пользователи обнаружили, что подвергшийся в Китае цензуре контент Cyberpunk 2077 помечали маркировкой "Winnie the Pooh(Винни-Пух)". Связано это с тем, что главный персонаж мультфильма запрещён в Китае, так как его сравнивают с главой коммунистической партии.
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