Илон Маск подтвердил скорый выход самого быстрого серийного автомобиля Tesla
Илон Маск подтвердил, что 10 июня состоятся первые поставки электрокаров Tesla Model S Plaid. Автомобиль принято считать самым быстрым среди серийных моделей. Первый живой смотр электрокаров будет транслироваться компанией в эфире, а само событие состоится на заводе Tesla в Калифорнии.
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Изначально планировался выход сразу двух автомобилей - Model S Plaid и Model S Plaid Plus, однако после Илон Маск сообщил, что более быстрая модель не выйдет, так как, по их мнению, стандартная модель электрокара тоже неплоха.
Это больше похоже на маркетинговый ход, где Tesla пытается убедить людей в качестве Model S Plaid. Хотя, возможно, Model S Plaid Plus действительно существенно не опередит своего предшественника, а лишь создаст ложные ожидания. Тем более даже сейчас компания испытывает нехватку микросхем, выпуск сразу двух моделей может лишь усугубить проблему.
Ранее это мероприятие планировалось на 3 июня, но позже глава компании сообщил, что им нужна ещё неделя.
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