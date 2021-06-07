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4 июня на Capcom подала иск в суд дизайнерша Джуди Юрачек, утверждающая, что компания использовала текстуры, взятые из её книги-сборника Surfaces. По словам дизайнерши, сборник вмещает в себя более тысячи текстур, предназначенных для "визуального изучения". Джуди запрашивала у компании лицензию на коммерческое использование изображений из её сборника, которую они не в состоянии предоставить из-за её отсутствия.

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В иске фигурируют более 80 текстур, в том числе использовавшиеся для логотипа Resident Evil 4. Сейчас адвокаты дизайнерши требуют от компании выплатить компенсацию 12 миллионов долларов и ещё доплатить за каждое "украденное" изображение, их стоимость оценивают в 2 500 - 25 000 долларов.

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В мае режиссёр Рихард Раапхорст заявил, что монстр из игры Resident Evil: Village "Штурм" был нагло скопирован из его фильма "Армия Франкенштейна", это также упомянули адвокаты в иске против компании.