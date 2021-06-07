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Разработчики PUBG представили гоночный режим, который немного отходит от тематики "Королевской битвы". Стоит сразу сказать, что новый режим входит в программу PUGB LABS, поэтому участие в нём не приносит игрокам ни опыта, ни изменений в статистике или продвижений по билету выжившего.

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Перед началом гонки игроки выбирают транспорт из 5 доступных вариантов, каждый из них имеет уникальные характеристики:

Обычный мотоцикл;

Кроссовый мотоцикл;

Автомобиль Coupe RB;

Автомобиль Mirado;

Багги;

На данный момент есть всего две карты, где происходит гонка - это небольшой остров и пустыня.

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