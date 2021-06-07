В PUBG проходит тестирование гоночного режима
Разработчики PUBG представили гоночный режим, который немного отходит от тематики "Королевской битвы". Стоит сразу сказать, что новый режим входит в программу PUGB LABS, поэтому участие в нём не приносит игрокам ни опыта, ни изменений в статистике или продвижений по билету выжившего.
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Перед началом гонки игроки выбирают транспорт из 5 доступных вариантов, каждый из них имеет уникальные характеристики:
- Обычный мотоцикл;
- Кроссовый мотоцикл;
- Автомобиль Coupe RB;
- Автомобиль Mirado;
- Багги;
На данный момент есть всего две карты, где происходит гонка - это небольшой остров и пустыня.
Во время гонки игроки будут преодолевать контрольные точки и в случае отклонения от маршрута, транспорт возвращается к ней. Также игроки смогут подбирать ящики, их всего два - ускоритель и пополнение боезапаса.
Победителем гонки становится тот, кто преодолел все контрольные точки и достиг финиша. Режим рассчитан не более чем на 10 минут времени.
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Пользователи ПК уже могут принять участие в тестировании нового режима, эта возможность у них есть вплоть до 14 июня. Консольщикам же придётся подождать, для них тестирование начнётся с 14 по 21 июня.
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