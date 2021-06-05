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Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который не первый раз предоставлял верную информацию касаемо серии Battlefield, в том числе и новой части, рассказал что в GTA VI может появится криптовалюта и это будет не Bitcoin.

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По словам инсайдера, за некоторые миссии вознаграждение будет в криптовалюте, а в самой игре появится фондовый рынок, где можно инвестировать свои финансы. Возможно, криптовалюту задействуют в игре для осуществления незаконных транзакций.

Информация поступила Тому Хендерсону от проверенного человека, хотя в конце он добавил, чтобы пользователи относились к слухам с осторожностью.

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Вышедшая в 2013 году GTA V по сей день актуальна, а разработчики продолжают выпускать обновления к GTA Online, делая новый контент. Пока никакой конкретной информации по поводу разработки GTA VI нет. Игру даже ещё не успели анонсировать, хотя фанаты ожидают её презентацию на предстоящей выставке E3 2021.