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Авторитетный инсайдер: в GTA VI появится криптовалюта

Игроки смогут инвестировать в криптовалюту и осуществлять за неё покупки.
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Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который не первый раз предоставлял верную информацию касаемо серии Battlefield, в том числе и новой части, рассказал что в GTA VI может появится криптовалюта и это будет не Bitcoin.

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По словам инсайдера, за некоторые миссии вознаграждение будет в криптовалюте, а в самой игре появится фондовый рынок, где можно инвестировать свои финансы. Возможно, криптовалюту задействуют в игре для осуществления незаконных транзакций.

Информация поступила Тому Хендерсону от проверенного человека, хотя в конце он добавил, чтобы пользователи относились к слухам с осторожностью.

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Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti
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-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

Вышедшая в 2013 году GTA V по сей день актуальна, а разработчики продолжают выпускать обновления к GTA Online, делая новый контент. Пока никакой конкретной информации по поводу разработки GTA VI нет. Игру даже ещё не успели анонсировать, хотя фанаты ожидают её презентацию на предстоящей выставке E3 2021.

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