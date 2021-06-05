Куринный наггетс из McDonald’s в форме персонажа игры Among Us продали за 100 000$
Всем известная площадка eBay, где выставляют товары абсолютно разного характера, в том числе и нематериальные, снова выделилась. Так один из продавцов выставил 28 мая на аукцион куриный наггетс из сети фастфуда McDonald’s, который очень схож с фигуркой персонажа популярной игры Among Us.
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Хотя изначально такой "эксклюзивный" товар не имел особого спроса и даже за 99 центов его никто не хотел покупать, буквально через пару дней кто-то поднял ставку до 14 870 долларов, что привело к большой конкуренции за наггетс. Конечной ставкой стала сумма в 99 997 долларов, это более 7 миллионов рублей.
Интересно то, что куриный наггетс был найден в BTS Meal. Это комбо-меню не так давно было создано благодаря коллаборации с известной K-Pop группой BTS.
Продавец добавил, что если покупатель захочет насладиться вкусом самого дорогого наггетса в мире, его заморозят, поместят в вакуумную упаковку и отправят экспресс-доставкой до истечения срока годности.
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