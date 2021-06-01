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Amazon заставит пользователей делиться интернетом с теми, у кого его нет

Пользователи могут это даже не подозревать.
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3060 по цене 2060S в Ситилинке
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8 июня Amazon запускает программу Amazon Sidewalk, в которой примут участие миллионы американцев, правда, они могут даже не подозревать этого, но и неважно. Программа позволит делиться интернетом с пользователями по соседству, если у них его нет. Причём работать это будет даже без подключения к домашней Wi-Fi сети.

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Тем, кто обладает устройством с голосовым помощником Alexa или колонками Echo, немного повезло, ведь их этот эксперимент не затронет. Остальные пользователи смогут ощутить все прелести социализма на себе. Стоит отметить, что если пользователь не захочет принимать участие в программе, он может выключить функцию Amazon Sidewalk в настройках, однако если он окажется в ситуации, когда у него не будет интернета, ожидать руки помощи от соседа не стоит.

Если пользователи не откажутся от регистрации в программе до 8 июня, тогда их принудительно подключат к Amazon Sidewalk. Учитывая, что никаких предупреждений поступать не будет, не все догадаются это сделать.

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