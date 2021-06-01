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В европейских магазинах цена RTX 3080 Ti в несколько раз превышает рекомендованную

Официальный старт продаж видеокарты с 3 июня.
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3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
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На прилавках европейских магазинах техники появились новые RTX 3080 Ti, стоимость которых, как и ожидалось, в несколько раз превышает установленную рекомендацию от NVIDIA. Хотя компания обещала бороться с наценкой, похоже, контролировать стоимость видеокарт на рынке она не спешит.

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Несмотря на рекомендованную цену новой видеокарты 999 долларов, в магазинах Великобритании требуют за RTX 3080 Ti от 2 100 до 2 500 долларов. Но и это не предел, так в Италии запрашивают за видеокарту 3 400 долларов. Стоит отметить, что цены формируются исходя из местных налогов, которые в каждой стране свои. Также на цену влияет производитель видеокарты и её модель, соответственно, за вариацию RTX 3080 Ti Suprim X от MSI придётся отдать в разы больше, чем от той же Zotac.

RTX 3080 Ti базируется на GPU GA102-225, будет иметь 12GB GDDR6X памяти на шине 384bit и базовую частоту 1365MHz - 1665MHz. Официальный старт продаж новой видеокарты начнётся уже с 3 июня.

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