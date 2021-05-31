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Спидранер прошёл Resident Evil Village за полтора часа

Изначально геймплей рассчитывался на 9 часов.
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Недавно вышедшую Resident Evil Village сложно назвать игрой, рассчитанной на продолжительный геймлей, ведь её можно пройти за 9 часов, однако это не помешало ей получить положительные оценки на Metacritic как от критиков, так и от пользователей. 

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Все популярные линейные игры привлекают спидранеров и Resident Evil Village не исключение. Так недавно на сайте по спидрану был установлен рекорд прохождения игры всего за 1 час 23 минуты и 57 секунд, что превосходит предыдущий спидран всего-лишь на 22 секунды. Игру также проходили в режиме "Только с ножом", удалось это сделать рекордсмену всего за 1 час 55 минут и 45 секунд.

Большую часть рекордов установили жители Соединённых Штатов Америки, при этом на консольных версиях спидраны устанавливать не спешат.

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Недавно продюсер Capcom Питер Фабиано, работающий над Resident Evil Village и прошлыми частями серии, покинул свою должность, перейдя в другую студию, при этом не рассказав о причинах такого решения.

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