Microsoft сообщает о новой волне кибератак со стороны российских хакеров
Microsoft сообщили о новой волне кибератак на правительственные и неправительственные организации, основная часть которых находится в Соединённых Штатах Америки. В этом подозревают хакеров из России, стоящих за взломом SolarWinds.
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Вице-Президент компании по безопасности Том Берт сообщил, что атаки коснулись 24 стран, однако в основном они совершены на организации, находящиеся в США. Атаковано 3 000 пользовательских и 150 организационных записей.
Одна из взломанных учётных записей принадлежит Агентству США по международному развитию. Со взломанной почты отправлялись правдоподобные письма политического характера, где говорилось о фальсификации выборов Дональдом Трампом, однако после перехода по ссылке пользователь мог потерять свои данные и поставить под угрозу их целостность.
После обращения Microsoft к Министерству Внутренней Безопасности, компания получила одобрение на ликвидацию возможных рисков. На данный момент взломанные аккаунты отключены.
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