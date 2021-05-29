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Microsoft сообщает о новой волне кибератак со стороны российских хакеров

Благодаря взломанной учётной записи правительственной организации США, хакеры отправляли пользователям фишинговые письма политического характера.
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Microsoft сообщили о новой волне кибератак на правительственные и неправительственные организации, основная часть которых находится в Соединённых Штатах Америки. В этом подозревают хакеров из России, стоящих за взломом SolarWinds.

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Вице-Президент компании по безопасности Том Берт сообщил, что атаки коснулись 24 стран, однако в основном они совершены на организации, находящиеся в США. Атаковано 3 000 пользовательских и 150 организационных записей. 

Одна из взломанных учётных записей принадлежит Агентству США по международному развитию. Со взломанной почты отправлялись правдоподобные письма политического характера, где говорилось о фальсификации выборов Дональдом Трампом, однако после перехода по ссылке пользователь мог потерять свои данные и поставить под угрозу их целостность.

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После обращения Microsoft к Министерству Внутренней Безопасности, компания получила одобрение на ликвидацию возможных рисков. На данный момент взломанные аккаунты отключены.

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