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S.T.A.L.K.E.R. запустили на российском процессоре "Эльбрус‑8С"

При тестировании использовалась видеокарта Radeon RX 580.
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На YouTube канале Elbrus PC Test была запущена прямая трансляция, где авторы продемонстрировали игровую производительность российского процессора "Эльбрус-8С" в играх S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти(2009 год) и S.T.A.L.K.E.R. Чистое Небо(2008 год), разработанных украинской студией GSC Game World. При тестировании использовался порт игр на OpenGL.

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При тестировании использовалось 32GB оперативной памяти DDR3-ECC, видеокарта Radeon RX 580 и сам процессор Эльбрус-8С, оснащённый 8 ядрами с частотой 1.3ГГц. Несмотря на не самую слабую видеокарту, частота кадров в обеих играх не превышала 30 FPS, зачастую держась на уровне 15-20 FPS при активном игровом процессе.

До этого энтузиастам удавалось добиться стабильных 60 PFS в War Thunder на более слабой видеокарте Radeon R9 380. Возможно, это связано с архитектурой процессора, которая более оптимизирована под War Thunder, чем S.T.A.L.K.E.R. Впрочем, вряд ли кто-то будет покупать эти процессоры для игр.

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stalker s.t.a.l.k.e.r. rx 580 эльбрус-8с elbrus эльбрус 8
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