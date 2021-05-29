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Выход Cyberpunk 2077 хотя принёс CD Projekt Red существенную прибыль, но повлёк за собой потерю доверия пользователей и многочисленные уходы разработчиков. На этот раз команду разработчиков Cyberpunk 2077 покинул Матеуш Томашкевич.

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Разработчик нёс "службу" в компании на протяжении 12 лет. Из его работ можно отметить дизайн квестов в The Witcher 3: Wild Hunt, которые, по мнению игроков, имели хороший сюжет и нелинейность. Матеуш сообщил, что это решение далось ему непросто, но желание перемен взяло верх, правда, куда податься он ещё не решил. В своём Twitter он опубликовал прощальный пост, поблагодарив коллег за сотрудничество. Официальный Twitter CD Projekt Red ответил взаимностью, пожелав разработчику успехов.

Хотя руководство CD Projekt Red считает, что выход Cyberpunk 2077 открыл им новую вселенную помимо серии The Witcher, после ухода стольких разработчиков задаётся вопрос: кто будет разрабатывать нового Ведьмака и выйдет ли он вообще.