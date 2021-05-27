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Among Us - многопользовательская игра, разработанная в 2018 году студией InnerSloth, но получившая популярность осенью 2020 года благодаря прямым трансляциям на YouTube и Twitch. За относительно небольшой промежуток времени игра привлекла более полмиллиона пользователей.

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Хотя на мобильных устройствах игра бесплатная, для игры через компьютер её необходимо приобрести либо в Steam за 139 рублей, либо в Epic Games Store за 99 рублей. Для тех, кто не хочет тратить даже такие небольшие суммы, Epic Games запустила раздачу в своём онлайн-магазине видеоигр, каждый желающий вплоть до 3 июня может забрать игру за бесплатно.

Игра очень схожа с мафией: её действия происходят на космическом корабле, который обслуживается игроками, но среди них есть предатели, их - навредить дирижаблю и персоналу. Игрокам предстоит ликвидировать мятежи предателей и вычислять их с помощью голосования в конце раунда.

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Из-за достаточной популярности Among Us стала поддерживать даже консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S, которые рассчитывались для более требовательных игр.