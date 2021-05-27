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В Call of Duty заблокировали 350 тысяч игроков за расистские ники и токсичность

В этом помогли фильтры и жалобы игроков.
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В связи с недавней массовой популяризацией идей равенства в обществе, большинство компаний начали поддерживать организации, пытающиеся осветить проблему неравенства. В числе этих компаний и Activision, являющаяся издателем серии шутера Call of Duty.

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Так за год разработчиком удалось забанить 350 тысяч игроков за расистские ники и токсичность. Эти цифры взяты из игр Warzone, Cold War, Modern Warfare и мобильной общедоступной версии Call of Duty. Модерация проводила "чистки" анализируя базу данных никнеймов, а также работала по жалобам игрокам, которые возмутились нарушением правил игры.

Помимо этого в Call of Duty действуют фильтры, позволяющие на уровне компьютера отследить подозрительные никнеймы. Ранее фильтры применялись только в названиях кланов и никнеймах игроков, сейчас же они действуют и в обычном текстовом чате, правда, только на 11 языках.

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Стоит отметить, что за эту проблему разработчики взялись именно в июне прошлого года, когда на улицах Америки начались массовые беспорядки.

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