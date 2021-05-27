Судебные разбирательства Epic Games и Apple завершились
13 августа прошлого года произошёл скандал между компаниями Apple и Epic Games, его причина - удаление мобильной версии Fortnite из App Store. Epic Games, конечно же, недовольны таким решением и подали иск в суд на компанию, чтобы попытаться изменить правила, создающие условия монополии. Apple же отстаивают свою точку зрения, чтобы сохранить один из главных источников дохода.
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Судебные разбирательства затянулись на долгое время и привлекли к даче показаний другие компании. К счастью, судья объявила об окончании судебных разбирательств, по её словам, накопилось уже 4 500 страниц показаний, которые необходимо подробно изучить. То есть вынесение вердикта отложено как минимум на несколько месяцев. Судья в шутку сказала, что хочет вынести окончательное решение 13 августа, когда конфликту между компаниями исполнится год.
Учитывая объёмы предоставленных документов, вряд ли судебные разбирательства будут продолжаться, поэтому остаётся только ждать. На Википедии даже появилась статья, посвящённая судебному иску, где подробно расписывают ситуацию с указанием источников.
Так как в некоторых штатах снимать на камеру судебный процесс запрещено, одно из СМИ пришло к творческому решению этой проблемы, сделав зарисовку соответствующую тему.
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