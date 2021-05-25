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Недавно состоялся релиз приложения "Калькулятор" для Nintendo Switch. На первый взгляд, он мало чем отличается от того же приложения для iOS или Android, однако у него есть особенность - ценник в 809 рублей.

Как и все игры, калькулятор попал на Metacritic, где был оценён пользователями в 91 балл. Это очень большая оценка, для сравнения: недавно вышедший сборник игр Mass Effect: Legendary Edition оценивается пользователями в 89 баллов, а Resident Evil Village в 84. Поставившие высокую оценку приложению пользователи саркастично хвалят приложение, в особенности его графику и геймплей.

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Среди отзывов критиков была опубликована лишь одна рецензия, её автор оценил приложение в четыре балла. Он подметил, что хотя калькулятор никак не изменит мир, а Ваши знакомые, скорее всего, будут смеяться с такой бессмысленной траты денег, приложение выполнено в минималистичном, но удобном дизайне и отлично справляется со своей задачей, поэтому удостоено такой оценки.