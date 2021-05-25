Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NVIDIA сообщает о скором прекращении поддержки видеокарт на архитектуре Kelper, куда входят серии GTX 600, GTX 700 и GeForce 800M. Официально прекратится поддержка устаревших видеокарт должна после выхода драйвера 470 ревизии, которая станет последним крупным обновлением.

реклама

Выход LTSB версий драйверов могут продлить срок поддержки видеокарт Kepler ещё на три года, однако ожидать от них поддержки новых игр не стоит, тем более каких-либо существенных изменений. Выпускаться эти драйвера будут для устранения найденных ошибок.

По данным статистики Steam за апрель этого года, только 2.4 процента геймеров используют видеокарты на архитектуре Kepler, когда играют в игры интернет-магазина. Для сравнения, GTX 1660 Super также используют всего 2.5 процента пользователей, при этом самыми актуальными видеокартами по-прежнему остаются GTX 1050 Ti и GTX 1060.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Хотя точной даты выхода последней ревизии драйвера не раскрывается, можно предполагать, что займёт это около 4-5 месяцев.