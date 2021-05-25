NVIDIA готовится прекратить поддержку видеокарт на архитектуре Kepler
NVIDIA сообщает о скором прекращении поддержки видеокарт на архитектуре Kelper, куда входят серии GTX 600, GTX 700 и GeForce 800M. Официально прекратится поддержка устаревших видеокарт должна после выхода драйвера 470 ревизии, которая станет последним крупным обновлением.
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Выход LTSB версий драйверов могут продлить срок поддержки видеокарт Kepler ещё на три года, однако ожидать от них поддержки новых игр не стоит, тем более каких-либо существенных изменений. Выпускаться эти драйвера будут для устранения найденных ошибок.
По данным статистики Steam за апрель этого года, только 2.4 процента геймеров используют видеокарты на архитектуре Kepler, когда играют в игры интернет-магазина. Для сравнения, GTX 1660 Super также используют всего 2.5 процента пользователей, при этом самыми актуальными видеокартами по-прежнему остаются GTX 1050 Ti и GTX 1060.
Хотя точной даты выхода последней ревизии драйвера не раскрывается, можно предполагать, что займёт это около 4-5 месяцев.
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