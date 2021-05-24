Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После неудачного выхода Cyberpunk 2077 на консолях Sony и Xbox против CD Projekt Red начали подавать коллективные иски, в том числе инвесторы. Стало известно, что четыре истца хотят объединить свои иски в один, чтобы выиграть суд против компании.

реклама

В первых двух исках рассказывается, что CD Projekt Red ввела в заблуждение пользователей, не сообщив о возможных ошибках в Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One. Другие два иска от инвесторов свидетельствуют о нарушении ряда федеральных законов со стороны компании, в том числе обман пользователей по поводу качества выпускаемого продукта.

CD Projekt Red заявили, что отрицают обвинения и будут отстаивать свои интересы в суде, принимая "решительные действия".

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Хотя старт игры вызвал недовольство пользователей, компании удалось заработать более 300 миллионов долларов, 2 миллиона из которых пришлось вернуть пользователям консольной версии Cyberpunk 2077, потребовавшим возврат.