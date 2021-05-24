Против CD Projekt Red в суде объединятся сразу четыре истца
После неудачного выхода Cyberpunk 2077 на консолях Sony и Xbox против CD Projekt Red начали подавать коллективные иски, в том числе инвесторы. Стало известно, что четыре истца хотят объединить свои иски в один, чтобы выиграть суд против компании.
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В первых двух исках рассказывается, что CD Projekt Red ввела в заблуждение пользователей, не сообщив о возможных ошибках в Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One. Другие два иска от инвесторов свидетельствуют о нарушении ряда федеральных законов со стороны компании, в том числе обман пользователей по поводу качества выпускаемого продукта.
CD Projekt Red заявили, что отрицают обвинения и будут отстаивать свои интересы в суде, принимая "решительные действия".
Хотя старт игры вызвал недовольство пользователей, компании удалось заработать более 300 миллионов долларов, 2 миллиона из которых пришлось вернуть пользователям консольной версии Cyberpunk 2077, потребовавшим возврат.
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