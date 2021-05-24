Представлен тизер мобильной игры PUBG: New State
Студия Krafton выложила на официальный канал мобильной королевской битвы PUBG: New State официальный тизер новой игры. Предполагается, что игра может выйти в конце 2021 года.
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Разработчики планируют вскоре запустить альфа-тестирования своего проекта, по всей видимости, именно с этой целью был выпущен видеоролик, напоминающий о возможности записаться на тестирование. В планах студии проводить его среди жителей Соединённых Штатов Америки, но возможность предварительно зарегистрироваться имеется у всех, для этого необходимо перейти по этой ссылке(Google Play). Версия для iOS платформы ещё не была добавлена в App Store.
Никаких особых изменений в игровом процессе планируется, то есть это та же королевская битва, где высаживаются сто игроков на карте и только один из них выживет. Известно, что действия PUBG: New State будут в 2051 году, а разработчики планируют ввести реалистичную графику с достойной оптимизацией.
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