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Опубликованный в апреле этого года видеоролик на канале украинского блогера Ивангай, где он рассказывал об игре своего детства, смог поднять на 42 процента поисковый трафик Lineage 2 Essence - об этом сообщила работающая с инфлюенсерами компания Yoola. Блогер также уделил внимание игре во время интервью каналу "вДудь".

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По словам представителей игры, Ивангай выбран неслучайно: он с самого детстве играл в Lineage 2 и даже набил татуировку, посвященную любимому MMORPG. О сотрудничество с блогером студия не жалеет, так как в первый же день после выхода ролика количество зарегистрированных пользователей превысило ожидаемый результат, а в течение всей недели регистрировалось в полтора раза больше игроков, чем обычно.

Четверть зарегистрированных по реферальной ссылке пользователей дошли до 50 уровня, а большая часть из них выбрали именно тот сервер, где играет их блогер.

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На данный момент видео просмотрело более 1.5 миллиона пользователей, 250 тысяч из которых поставили отметку "мне нравится".