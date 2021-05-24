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После недавнего выхода Mass Effect Legendary Edition игра имела относительно неплохой рейтинг от пользователей - 7.2 балла, на консолях цифры были ниже на один балл. Однако после появления рецензий от русскоязычных геймеров, показатели ПК версии тоже снизились. Оценка критиков составляет 86 баллов, что является очень даже хорошим результатом.

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Как оказалось, русские геймеры недовольны отсутствием возможности играть с русскоязычными субтитрами и оригинальной озвучкой одновременно. Геймеры также отмечают, что качество самого перевода диалогов на русский язык тоже хромает. Если первая проблема вполне решается на ПК-версии путём нескольких действий, вторая остаётся актуальной.

Сборник Mass Effect Legendary Edition вышел 14 мая, он включает в себя все части игры с улучшенной графикой. Вышедшему ремастеру спустя несколько часов даже удалось установить пиковый онлайн в Steam, речь идёт о цифре в 42 824 человек.